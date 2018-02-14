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14.02.2018 15:36

Владимир Рублевский: Не видел в Петербурге соленых «морей»

Почему на очищенные тротуары сбрасывают сосульки, где хваленая гранитная крошка и как убирается снег в напрочь запаркованном центре Петербурга? Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский дал "Фонтанке" несколько пояснений по непростому, как он говорит, "дворницкому делу".
Владимир Рублевский: Не видел в Петербурге соленых «морей»
Владимир Рублевский//Антон Ваганов/Коммерсантъ

- То, что у нас вдоль тротуаров часами лежат сметенные сугробы, это неизбежность? Есть же вариант, при котором снег сразу загружается в грузовики и вывозится.

– Снег шел в городе шесть дней подряд.  4 см на улицах мегаполиса – это уже ощутимо и сказывается на движении, у нас за время снегопада выпало почти 70. В таких условиях задача номер один – смести снег с дорог и тротуаров, чтобы не встал транспорт и могли пройти пешеходы. А позже – преимущественно поздним вечером и ночью, когда движение на улицах становится менее напряженным, – снег грузят в самосвалы и вывозят на снегоплавильные пункты. Это практика, принятая в северных городах по всему миру.

Представим, что мы начали грузить и вывозить снег одновременно с прометанием. Вы видели, какое место на дороге занимает спецтехника во время погрузки снега? Что было бы, если бы в снегопад, когда движение и так замедляется, мы днем выгнали на магистрали свои снегопогрузчики? Город бы просто встал намертво.

- И все же сколько времени такой сугроб может пролежать в лотковой зоне?  

– Регламент обязывает нас убрать снег в течение 8-16 суток, в период обильных снегопадов – 20 суток после окончания снегопада. Но мы прекрасно понимаем, что горожанам не интересны наши регламенты – им хочется, чтобы снег был убран максимально быстро. Такую задачу мы ставим перед дорожными предприятиями; еще не прошло недели с больших снегопадов, но вы видите, что все ключевые магистрали расчищены, работа идет на небольших улицах. Правильно сказал главный городской синоптик: кажется, что 5 см снега – это немного, но умножьте на гигантскую площадь городских дорог (около 60 млн кв. метров) – объем получается впечатляющий. А тут у нас с вами навалило больше полуметра. Мы вывозим по 60-65 тысяч за сутки, это много, поверьте. К снегоплавильным пунктам – очереди.

- И это притом, что вы не дочищаете дороги до асфальта…

– Три года назад город принял решение отказаться от реагентов при зимней уборке. При такой технологии допускается образование снежного наката. Понимая, что на магистралях с интенсивным движением снег прикатывается быстрее, мы прометаем их чаще, чтобы не было глубокой колеи. Но за три года основная масса петербургских водителей привыкла, что мы не топим снег на дорогах, и с наступлением зимы переходит на другой стиль вождения. За ноябрь – декабрь – январь число ДТП  уменьшилось почти на 10% по сравнению с прошлым сезоном.

- Горожане и общественные активисты тем не менее утверждают, что на дороги сыпят смесь с явно большей, чем заявленные 5%, концентрацией соли...

– Я объезжаю районы утром и вечером. Вижу убранные улицы, вижу неубранные, но я нигде не видел соленых «морей». Применение соли не скроешь – белые дороги быстро становятся грязными болотами. Были случаи, когда солью посыпали ступеньки и территории у входа в торговые и деловые центры. Но если у вас есть факты, что сыплют соль где-то на подведомственной нам территории, – дайте знать, я приму меры. В прошлом году два начальника автоколонн лишились за это работы.

- По поводу гранитной крошки: в динамике ее использование как-то еще растет, но в абсолютном выражении ничтожно. Это потому, что наш город не приспособлен или канализация? 

– В Петербурге трижды проводили эксперимент по внедрению гранитной крошки – в конце 90-х, начале 2000-х и в 2011 году. Однако выяснилось, что гранитная крошка забивает канализационные колодцы. Нам часто приводят в пример опыт соседних государств, но там система водоотведения устроена по-другому. Чтобы переделать таким образом нашу инфраструктуру, по оценкам экспертов, потребовались бы миллиарды рублей.

В прошлом году мы увеличили площадь обработки крошкой в 4 раза – до 1,6 млн квадратных метров. В общем объеме – 59 млн кв. м – не очень немного. Работаем крошкой на дорогах с открытой системой водоотведения, пешеходных зонах. Обрабатываем Дворцовую площадь, участки набережных и т.д.

- Ваш комитет чистит проезжую часть, занимает прилотковую зону, подметает тротуар, а потом жилищники начинают обкалывать сосульки. Есть ли возможность как-то увязать эти работы? 

– По Правилам благоустройства, сброшенные с крыш снег и сосульки должны быть в течение трех часов убраны в прилотковую зону и за 24 часа вывезены. Отвечают за это управляющие компании. Приглашаем их руководителей на оперативные совещания, требуем согласовывать планы с дорожными предприятиями. Конечно, дорожникам бывает обидно увидеть очищенные вчера улицы в кусках льда. Я буквально вчера поручил нашему Центру комплексного благоустройства (ЦКБ) проверить ночью, как управляющие компании убрали за собой. Но синхронизировать наши действия не всегда реально: основной вывоз снега идет, как мы говорили, ночью, а работы на крышах в темное время суток запрещены. Полностью перекрывать улицы белым днем, конечно, можно. Но это неизбежно приведет к заторам на дорогах, и вряд ли будет одобрено горожанами.

- Комблаг постоянно сетует на запаркованность улиц, которая мешает проводить уборку. Почему, на ваш взгляд, так и не заработала толком система чет-нечет или знаков, которые запрещают парковку одну ночь в неделю?

– Система чет-нечет была отменена решением суда еще в 2010 году. Сегодня на 542 улицах установлены знаки, запрещающие парковку в определенное время в конкретный день недели. Чтобы расширить этот список, нужно понимать, что на конкретной улице у автомобилистов есть возможность оставить на это время машину неподалеку. Нет смысла устанавливать запреты, которые нельзя выполнить.

Есть и другая сторона медали. В прошлые сезоны жители справедливо жаловались нам: «Мы переставили машины, а улицу никто за ночь так и не убрал, приехали под утро, когда машины уже были на месте. Ради чего мы терпели неудобства?». Этой зимой я поставил ЦКБ отдельную задачу контролировать, как убираются улицы, на которых установлен запрет на парковку именно в этот день. 

Самая сложная ситуация, безусловно, в центре. Сильно запаркованные узкие улицы ночью перекрывают с помощью ГИБДД, нанимают эвакуаторы и переставляют машины с места на место. Дорого, долго и неудобно, но по-другому снег не вымести и не вывезти.

- Каков полный парк техники комблага? Сколько из него непосредственно уборочных машин? Выводятся ли они когда-нибудь все на уборку?

– К зимней работе в дорожных предприятиях подготовлены больше 1500 единиц техники. Мне часто задают вопрос – хватает ли этой техники. При нормативных осадках – хватает. В такие снегопады, что были на прошлой неделе, предприятия по договорам с частными компаниями привлекают дополнительно до 200-300 погрузчиков и самосвалов.

На улицы выходит та техника, которая нужна в данный момент: метет снег – идут машины с плугами и щетками, затем – погрузчики, самосвалы и т.д. Пушистый, только что выпавший, снег эффективно грузят лаповыми погрузчиками, но смерзшийся, тяжелый, со льдом так  убирать нельзя – они мгновенно выйдут из строя. Сейчас можно использовать только фронтальные погрузчики. В нашем дворницком деле при кажущейся его простоте есть масса нюансов. 

- Давайте просто: если комитету втрое увеличить бюджет на содержание дорог, как бы вы распорядились таким подарком судьбы? Или с нашей уличной сетью и автомобилизацией деньгами ничего не решается?

– Конечно, хотелось бы обновить парк в дорожных предприятиях, увеличить количество дворников. Но что толку в гипотетических рассуждениях? Моя задача – максимально эффективно использовать те ресурсы, которые есть. В прошлые годы мы вывозили 50 тысяч кубометров снега в сутки – и это казалось достижением. А в этом году вывозим по 65.

Николай Кудин,
"Фонтанка.ру"


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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