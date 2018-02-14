Доступный спутниковый Интернет не получит частоту в России

Компания OneWeb, которая планирует обеспечить доступный спутниковый Интернет на всей планете, не получила частоты для работы в России. Об этом 14 февраля сообщает CNews.

По данным источников издания, отказ связан с созданием отечественной системы «Экспресс-РВ», которую разрабатывает госпредприятие «Космическая связь». Речь идёт о четырех спутниках на высокоэллиптической орбите, которые обеспечат связью районы Арктики. Если бы OneWeb выделили запрошенные частоты, «Экспресс-РВ» уже не смог бы развернуться.

По информации РБК, в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме OneWeb и АО «Спутниковая система «Гонец» подписали соглашение о создании совместного предприятия. Как объясняли стороны, «Гонец» должен заняться продажей ресурсов OneWeb на территории России. В ООО «Уанвеб» британцы получили долю в 60%, а «Гонец» — в 40%.

Ранее «Роскосмос» подписал соглашение с OneWeb, согласно которому российская ракета-носитель «Союз» выведет спутники компании на орбиту.