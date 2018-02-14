На Серном мосту начали устанавливать ванты

На строительстве моста через Малую Неву в районе острова Серный в Петербурге приступили к сооружению вантовых пар. Срок сдачи объекта – 30 апреля.

Как сообщает 14 февраля комитет по развитию транспортной инфраструктуры, уже смонтировано четыре вантовых пары, до конца марта будут установлены все 48 вант. После этого подрядчик "Пилон" приступит к натяжению вант. В ведомстве уточняют, что длина самой короткой из них – 31,7 м, самой длинной – 99,3 м. Именно вантовая система будет принимать на себя все статические и динамические нагрузки. Напомним, завершить строительство предполагается 30 апреля, пока от общего объема работ выполнено 80%.

По планам чиновников, через Серный мост будут выводиться транспортные потоки через Новоладожскую улицу, набережную Адмирала Лазарева и Песочную набережную Малой Невки в направлении Приморского района города. Кроме того, разгрузится Тучков мост, появится дополнительная связь Василеостровского района с северо-восточными районами города. Общая длина моста составляет 1 228 метров, в его составе строятся две разноуровневые транспортные развязки и Мало-Петровский мост через реку Ждановку. На переправе запроектированы шесть полос для движения автомобилей, тротуар и велосипедная дорожка.

Напомним, ранее стало известно, что мост, получивший в обиходе название Серного, станет мостом Бетанкура, за это проголосовала Топонимическая комиссия. Стоимость строительства – 8,8 млрд рублей. Сооружение переправы сопровождается многочисленными скандалами – от сноса домов на Ремесленной улице до того, что строительство начали, не получив разрешения Госстройнадзора.