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14.02.2018 15:16

Собчак хочет снять Путина с выборов

Телеведущая Ксения Собчак подала иск в Верховный суд с жалобой на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев. Напомним, дочь первого мэра Петербурга и сама претендует на высший пост в государстве. В иске в Верховный суд указано, что, по мнению Собчак, Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата», поскольку «уже неоднократно занимал должность президента РФ». Кроме того, в своем заявлении Собчак подчеркивает, что с 2008 по 2012 год Владимир Путин лишь «формально занимал должность председателя правительства», по сути являясь главой государства.

t.me/Tvmoscow3

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Справка:

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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Более 50 сотрудников концерна ВКО «Алмаз – Антей» стали победителями программы выявления лидеров трудовых коллективов предприятия по итогам 2017 года. Ключевой этап сборов проходит с 12 до 16 февраля на базе Северо-Западного регионального центра концерна (СЗРЦ)
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14.02.2018 10:00
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Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
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13.02.2018 13:20
«Уральские авиалинии» запускают акцию «Билеты в лето»
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