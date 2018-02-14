Собчак хочет снять Путина с выборов

Телеведущая Ксения Собчак подала иск в Верховный суд с жалобой на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев. Напомним, дочь первого мэра Петербурга и сама претендует на высший пост в государстве. В иске в Верховный суд указано, что, по мнению Собчак, Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата», поскольку «уже неоднократно занимал должность президента РФ». Кроме того, в своем заявлении Собчак подчеркивает, что с 2008 по 2012 год Владимир Путин лишь «формально занимал должность председателя правительства», по сути являясь главой государства.