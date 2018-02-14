Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок

Образцом мужского шовинизма может служить вооруженная подготовка двух петербуржцев к всемирному Дню влюбленных. Налет в маскулинных тонах попал на видео.

В распоряжении «Фонтанки» 14 февраля оказалась запись разбойного нападения на магазин интимных прелестей в Петроградском районе. Загнанный в подсобку продавец, на свое счастье, избежал мучений наблюдать потребительский подход налетчиков к секс-снабжению. Любезные витрины сияли эротическим бельем, пульсаторами, вибропулями, втулками, пробками и прочими угодническими аксессуарами, но их эгоистичные взгляды остановились на лотке с интимной смазкой. Злоумышленники выбрали банки с лубрикантами, что служат мужчинам подспорьем при занятии нетрадиционным сексом. Камера отметила и верх цинизма. Молодчики пришли без собственной тары. Забрали подарочный пакет, в который сгребли оставленную посетителями на чай мелочь, а также забрали кнопочный телефон со служебным ноутбуком, а из кассы — восемь с половиной тысяч рублей.

Всплеск вооруженного интереса к секс-шопам в Петербурге отмечается с 4-го февраля. На Алтайской улице ассортимент вовсе не привлек разбойника, на Загородном проспекте попавший на видео флегматик тоже отличился полным отсутствием взыскательности. Их интересовали только деньги. Может, они рассчитывали на всплеск интим-интереса добропорядочных горожан перед Днем влюбленных, но скудная пожива (14 тысяч за три налета) скорее свидетельствует об обманутых ожиданиях.