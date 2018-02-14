На Крестовском сносят автосервис за долги
На Константиновском проспекте Крестовского острова сносят автосервис, сообщил 14 февраля читатель «Фонтанки». Демонтаж осуществляют сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ).
В комитете по контролю за имуществом, которому подчиняется ЦПЭИГИ, подтвердили эту информацию. По данным Смольного, владелец постройки, «Ленавтосервис», занимал ее незаконно, поскольку Смольный из-за долгов разорвал с ним договорные отношения еще в 2014 году.
Ранее ЦПЭИГИ снес на Крестовском острове ресторан «Мёд».