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14.02.2018 16:10

Терминал-Ресурс приглашает на Образцовую Масленицу

Терминал-Ресурс приглашает на Образцовую Масленицу
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

По доброй традиции застройщик Терминал-Ресурс ждет Всех на празднование Образцовой Масленицы.

18 февраля, в последний день Масленичной недели, в 13:00 во дворе ЖК «Образцовый квартал» будут проходить праздничные гуляния. На Масленицу есть одна примечательная традиция — печь вкусные блины и потчевать ими своих дорогих гостей. Несмотря на то, что ЖК сдан уже больше года назад – Терминал-Ресурс по сей день принимает активное участие в жизни дома.

ЖК «Образцовый квартал» – первый жилой комплекс, построенный в рамках проекта по комплексному освоению территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На сегодняшний день окончено строительство и второго ЖК «Образцовый квартал 2». Покупатели вскоре получат ключи от своих квартир. Стадия готовности третьего «Образцового квартала» составляет порядка 65 %. По еще одной традиции, существующей у застройщика, он будет сдан ранее запланированного срока.

Все три ЖК объединяет концепция малоэтажного строительства в черте города с атмосферой загородной жизни. Большие расстояния между корпусами, разряженная застройка и озеленение территории дворов и прилегающих территорий на нулевом цикле строительных работ – вот залог успеха застройщика Терминал-Ресурс.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Убедитесь в этом, посетив Образцовую Масленицу 18 февраля 2018 года. А тем, кто еще только находится в поисках комфортного места для проживания, сообщаем, отдел продаж работает в выходные дни. А это значит, что, отведав вкусных блинов, можно будет посетить любую понравившуюся квартиру и узнать еще больше о технологиях и культуре строительства жилых домов. Не зря говорят, лучше один раз увидеть!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya


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По доброй традиции застройщик Терминал-Ресурс ждет Всех на празднование Образцовой Масленицы
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