Путина попросили изменить условия амнистии для виновников ДТП с погибшими
Активисты просят президента России Владимира Путина изменить условия амнистии для виновников смертельных аварий.
Как сообщает 14 февраля «Газета.Ru», активисты из организации «Союз пешеходов» утверждают, что водители, совершившие смертельные ДТП по неосторожности, не оказавшись за решеткой благодаря введенной амнистии, использовали эту поблажку, чтобы уклоняться от выплаты компенсаций семьям погибших.
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