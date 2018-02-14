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14.02.2018 14:58

Путина попросили изменить условия амнистии для виновников ДТП с погибшими

Активисты просят президента России Владимира Путина изменить условия амнистии для виновников смертельных аварий.

Как сообщает 14 февраля «Газета.Ru», активисты из организации «Союз пешеходов» утверждают, что водители, совершившие смертельные ДТП по неосторожности, не оказавшись за решеткой благодаря введенной амнистии, использовали эту поблажку, чтобы уклоняться от выплаты компенсаций семьям погибших.

Подробнее читайте на «Водителе Петербурга»


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25.01.2018 18:46
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Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
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