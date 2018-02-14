Толстовский дом и театр «Зазеркалье» не могут поделить крышу, с которой рухнула сосулька

Льдина, упавшая с крыши, разбила накануне вечером «Пежо», припаркованное во дворе Толстовского дома (Рубинштейна, 13-14; наб. Фонтанки, 54). Об этом 14 февраля сообщают в сообществе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Но вопрос о том, чья же была крыша, с которой упал лед, пока остается без однозначного ответа.

Напомним, накануне «Фонтанка» писала о попытках местного ТСЖ добиться помощи в уборке льда и сосулек с крыш. Речь, правда, шла о городских территориях — со стороны Рубинштейна и набережной. А с дворами, как утверждал управляющий ТСЖ Евгений Самсыгин, проблем у них нет — все жильцы свои, и машины при уборке своевременно переставляют.

Теперь же, по его словам, случилось следующее: льдина упала во двор Толстовского дома с крыши соседнего здания, которое занимает театр «Зазеркалье». Сосулька разбила крышу и лобовое стекло машины, принадлежащей жителю Толстовского дома. После обращения управляющего ТСЖ руководство театра к шести часам вечера 13 февраля вызвало коммунальщиков, которые очистили этот кусок кровли.

Однако в самом театре эту версию опровергли. В приемной директора на звонок «Фонтанки» ответил мужчина, отказавшийся представиться. Он заявил, что все вопросы надо задавать управляющим Толстовского дома, раз машина стояла в их дворе. И добавил, что «не присутствовал при этом» и не может дать никакой информации.

На вопрос «крыша ваша или нет» он ответил: «Крыш много в городе Санкт-Петербург».