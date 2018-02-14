Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов

Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.

Кроме того, в отношении перевозки гитар в качестве ручной клади, превышающих 135 см по сумме 3-х измерений, допускается их размещение в салоне самолета в зависимости от типа ВС и технических возможностей при условии направления запроса пассажиром в авиакомпанию не менее, чем за 36 часов до вылета.

В случае перевозки музыкального инструмента в качестве ручной клади, такой музыкальный инструмент является единственным местом ручной клади, допускаемым к перевозке в салоне ВС.

Такие правила соответствуют мировым практикам ведущих авиаперевозчиков.

Правила вступают в силу с 15 февраля 2018 года.

Всю необходимую информацию можно будет получить на сайте и в колл-центре Аэрофлота.