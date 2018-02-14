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14.02.2018 14:45

Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов

Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.

Кроме того, в отношении перевозки гитар в качестве ручной клади, превышающих 135 см по сумме 3-х измерений, допускается их размещение в салоне самолета в зависимости от типа ВС и технических возможностей при условии направления запроса пассажиром в авиакомпанию не менее, чем за 36 часов до вылета.

В случае перевозки музыкального инструмента в качестве ручной клади, такой музыкальный инструмент является единственным местом ручной клади, допускаемым к перевозке в салоне ВС. 

Такие правила соответствуют мировым практикам ведущих авиаперевозчиков.

Правила вступают в силу с 15 февраля 2018 года.

Всю необходимую информацию можно будет получить на сайте и в колл-центре Аэрофлота.

 


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45

Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов

Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
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Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
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