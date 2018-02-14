Кому достанутся миллиарды «Открытия»

Почти 2 млрд рублей отсудила у брокерского подразделения корпорации «Открытие» семейная пара в Петербурге. Суд пересмотрел правило, по которому все риски ложатся на плечи клиентов.

Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению жалобу на решение взыскать с финансовой корпорации «Открытие» гигантскую сумму в пользу физических лиц. Поводом для спора стали договоры брокерского обслуживания. Иск подал 70-летний предприниматель из Самары Владимир Кузьмин, изменивший подсудность неожиданным переездом в Петербург и подселением в однокомнатную квартиру, где и без него было тесновато.

В Самаре Кузьмин человек довольно известный, через компанию «Рубин» владеет торгово-развлекательным комплексом «Вива Лэнд» (выручка 3,6 млрд за 2012-2016 годы, по данным СПАРК). Собственно, вся бизнес-жизнь прошла у него на Волге. Тем удивительнее выглядел переезд Владимира Павловича в Санкт-Петербург. Известно об этом было узкому кругу лиц и Приморскому райсуду, в который поступил иск о взыскании суммы с девятью нулями. Никогда еще физлицо на невских берегах не претендовало на такую сумму.

Кузьмин, его супруга Людмила Ивановна и принадлежащий ему «Рубин» в 2013-2014 годах заключили в Самаре серию договоров на обслуживание с брокерской «дочкой» банка «Открытие». Они предоставили сотни миллионов рублей и еврооблигации для сделок с ценными бумагами и покупки-продажи валюты. Финансовые операции должны были проводиться по их поручениям, способы передач были перечислены в договорах, в том числе телефон, e-mail и информационно-торговая система QUIK (Quickly Updatable Information Kit, или быстро обновляемая информационная панель). Контакты Кузьминых указывались в пользовательских анкетах.

В 2015 году Самару накрыл брокерский скандал. Известный в городе агент Алексей Верещагин был задержан по обвинению в хищении средств, переданных VIP-клиентами брокерским конторам. Верещагин, по сути, выступал доверенным лицом бизнесменов и бывших чиновников, имел доступ к клиентским кабинетам. В сентябре 2017 года Железнодорожный суд Самары приговорил его к четырем годам колонии за совершение сделок от имени клиентов, но без их ведома.

Часть потерпевших подала гражданские иски к Верещагину на десятки миллионов рублей. Они были удовлетворены. Самарская пресса и вовсе сообщала о потере 1,8 млрд рублей десятью клиентами Верещагина.

Финансовые дела Владимира и Людмилы Кузьминых тоже вел Верещагин в качестве контрагента «Открытия Брокер», но они поступили осмотрительнее. Учитывая размеры их инвестиций и выжатое до дна другими взыскателями благосостояние Верещагина (у него даже квартиру арестовали по прошлым искам), семейная чета обратила претензии на «Открытие Брокер». По условиям договора, любые споры с участием компании должны решаться по месту ее регистрации, в Замоскворецком суде Москвы. Но Гражданский процессуальный кодекс статьей 29 разрешает физлицам предъявлять иск по месту своего жительства, если его предметом является защита прав потребителей.

Кузьмины удивили своего оппонента. Они обошли Москву и Самару стороной, сменив регистрацию на однушку в Приморском районе (с 16-метровой комнатой и еще тремя жильцами, включая двух детей), и получили возможность подать иск в местный суд. Дело поступило судье Надежде Феодориди. Она приняла иск к рассмотрению и провела полноценный процесс.

Истцы утверждали в суде, что передали «Открытию Брокер» в общей сложности почти 2 млрд рублей в виде валюты и ценных бумаг, а к марту 2015-го их счета оказались пустыми. Уверяли, что поручений на операции, которые могли бы привести к отсутствию средств, не давали.

Суд пришел к выводу, что в анкетные данные Кузьминых вносились изменения. В конце 2014 года – начале 2015-го (период большинства убыточных сделок) в качестве контактных появились телефоны и e-mail, принадлежащие Верещагину.

"Таким образом, истцы были лишены возможности получать от брокера отчеты, которые в результате вышеуказанных изменений могли поступать только агенту (Верещагину. – Прим. ред.)", – указывается в решении суда.

«Открытие Брокер» настаивало, что не отвечает за действия своих агентов, но суд посчитал обратное, сославшись на то, что Верещагин действовал от имени компании и по ее поручению.

«Все действия агента считаются действиями самого АО «Открытие Брокер», – заключила Надежда Феодориди и признала недействительными пункты договора, которые фактически освобождают брокера от ответственности за действия третьих лиц, в том числе контрагентов. Судья сделала вывод, что за действия Верещагина, который фактически выступал от имени «Открытия Брокер», компания обязана отвечать как за свои собственные.

«Пункты брокерских договоров фактически позволяют ответчику освободиться от ответственности перед клиентом за убытки вследствие ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком и его контрагентами, что противоречит самому существу правоотношений, связанных с брокерской и депозитарной деятельностью», – говорится в решении.

Договоры на брокерское обслуживание и Декларации о рисках имеют типовую форму с незначительными различиями, судя по опубликованным на сайтах крупнейших российских компаний, предоставляющих профильные услуги. Ответственность брокера, например, прописана за действия своих работников (служащих), а за действия третьих лиц и контрагентов – нет. Также снимается ответственность в случаях, когда брокер обоснованно рассматривает поручения на сделки как исходящие от клиента. В некоторых случаях в договорах прописывается ответственность за агентов, но с оговорками:

«Компания несет ответственность за действия агентов как за свои собственные, если указанные действия производились агентами в пределах предоставленных компанией полномочий».

Взгляд Приморского суда на брокерский договор можно считать редким, хотя и не беспрецедентным. В 2015-2017 годах Самарский райсуд рассматривал иск местного предпринимателя Зверева к «Открытию Брокер» и Верещагину и удовлетворил требования к компании, а в требованиях к агенту отказал. Суд также не согласился с пунктами договора брокерского обслуживания, по которым клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг и срочном рынке, в том числе криминальные риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников брокера.

«Таким образом, фактически АО «Открытие Брокер» исключило свою ответственность за действия своих сотрудников и третьих лиц», – сделал вывод Самарский суд.

Истории с Верещагиным и связанные с ним финансовые потери достались в наследство новой команде «Открытия Брокер». В настоящее время компания полностью перешла под контроль Банка России, который в августе 2017-го принял решение о повышении финансовой устойчивости финансовой корпорации «Открытие» для предотвращения банкротства и в декабре стал владельцем свыше 99,9 % ее обыкновенных акций. ФК, в свою очередь, является стопроцентным учредителем компании «Открытие Трейдинг» – мажоритарного акционера «Открытия Брокер».

В общей сложности суд взыскал в пользу Кузьминых 19,9 млн долларов в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату исполнения решения суда (на 13 февраля это 1 млрд 148 млн) и 582 млн рублей. Итого 1,7 млрд.

Удовлетворение иска стало, по сути, ударом по активу Банка России. Для осуществления функций брокера компания должна соответствовать лицензионным требованиям. В частности, иметь в наличии собственные средства. По состоянию на декабрь 2017-го, их размер в «Открытии Брокер» составляет 1,5 млрд рублей – меньше, чем компания, как следует из решения Приморского суда, должна выплатить.

Адвокат Наталья Большакова, представляющая интересы Владимира и Людмилы Кузьминых, комментировать свой успех «Фонтанке» отказалась. Может быть, из суеверия. Ответчик сдаваться не намерен. Это следует из позиции генерального директора «Открытия Брокер» Юрия Минцева:

«Судебное решение Приморского районного суда не только нарушает наши законные права, но и угрожает самому институту брокерского обслуживания. Под сомнение поставлен базовый принцип функционирования брокеров на финансовом рынке – «брокер не отвечает перед клиентом за убытки, понесенные клиентом в результате операций на финансовых рынках, связанные с неверными инвестиционными решениями самого клиента». Согласие суда с доводами клиентов, что они не подавали поручений, создаст прецедент, который с высокой вероятностью кардинально изменит роль брокера на финансовом рынке и, возможно, приведет к потоку исков и банкротству брокерских компаний. Будет поставлена под сомнение эффективность регулирования в части идентификации клиентов, в том числе удаленной идентификации; клиенты получат возможность целенаправленно указывать данные третьего лица при идентификации или обновлять данные клиента, указывая в качестве новых данных контакты третьего лица, после чего будут заявлять об отсутствии каких-либо поручений, которые они подавали; получат распространение мошеннические схемы управления счетами клиентов без лицензии, когда «управляющий» будет сразу предлагать клиентам фактически безрисковое управление счетом, так как заранее будет реализовать механизм, позволяющий, с учетом созданного судебного прецедента, в дальнейшем обратиться с исковым заявлением о взыскании убытков с брокера».

Как сообщили «Фонтанке» 14 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга, апелляционная жалоба компании на решение Приморского поступила. Она зарегистрирована, рассмотрение назначено на 6 марта.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»