Рогозин обвинил НАТО в «подъелдыкивании»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал новость о том, что НАТО выступает за наращивание военного присутствия в Европе.

Рогозин написал 14 февраля в своем Twitter: «НАТО на русский язык переводится как поддакивать, подсюсюкивать, угодничать, подпевать, попугайничать, потакать, петь в унисон, вторить, подъелдыкивать и т.п.».

НАТО на русский язык переводится как поддакивать, подсюсюкивать, угодничать, подпевать, попугайничать, потакать, петь в унисон, вторить, подъелдыкивать и т.п. https://t.co/xWOlCKre2M — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 февраля 2018 г.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля заявил, что в альянсе поддерживают наращивание военного присутствия США в Европе. По его словам, это «мотивирует европейских союзников самим предпринимать больше усилий в военной сфере». Напомним, ранее стало известно, что Пентагон просит выделить более 6,3 млрд долларов на проект «Европейская инициатива сдерживания» (ЕИС).