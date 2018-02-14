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Рогозин обвинил НАТО в «подъелдыкивании»
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14.02.2018 14:46

Рогозин обвинил НАТО в «подъелдыкивании»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал новость о том, что НАТО выступает за наращивание военного присутствия в Европе. 

Рогозин написал 14 февраля в своем Twitter: «НАТО на русский язык переводится как поддакивать, подсюсюкивать, угодничать, подпевать, попугайничать, потакать, петь в унисон, вторить, подъелдыкивать и т.п.». 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля заявил, что в альянсе поддерживают наращивание военного присутствия США в Европе. По его словам, это «мотивирует европейских союзников самим предпринимать больше усилий в военной сфере». Напомним, ранее стало известно, что Пентагон просит выделить более 6,3 млрд долларов на проект «Европейская инициатива сдерживания» (ЕИС).


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