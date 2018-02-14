В Петербурге мастер по ремонту получил 14 лет за убийство недовольной заказчицы

Ремонт квартиры в обычной петербургской многоэтажке закончился уголовным делом по трем статьям и крупным сроком для мастера. Мастер расправился с недовольной качеством заказчицей и уничтожил свою работу.

Как сообщили 14 февраля в прокуратуре города, виновным в убийстве, краже и умышленном поджоге Калининский районный суд признал Валентина Притулу. В ходе заседания было установлено, что в сентябре 2017 года Притула приводил в порядок квартиру в доме по Северному проспекту. Договоренность с хозяйкой об оплате была на словах. Выполненную работу женщина не оценила и платить наотрез отказалась. Мастера это обозлило так, что он схватил молоток и несколько раз ударил заказчицу по голове. После этого он забрал двадцать тысяч рублей и, уходя, поджег квартиру. Потерпевшая была еще жива, но через несколько дней скончалась в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

В прокуратуре добавили, что Притула признал вину. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.