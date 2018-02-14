Людмила Нарусова: Сурков показал на Украине, как справляются мужчины

Владислав Сурков в День всех влюбленных сообщил, что матриархат во власти - признак упадка. Ему в интервью «Фонтанке» все популярно объяснила Людмила Нарусова, политик и мать женщины-политика.

Сенатор Людмила Нарусова – политик, вдова политика, чей ученик сегодня возглавляет страну, мать женщины-политика, которая претендует на президентский пост в 2018-м. В интервью «Фонтанке» Людмила Борисовна поделилась соображениями, наблюдениями и опытом, комментируя реальность и перспективы русской политики. Уже после нашего разговора стало известно, что дочь сенатора и политического учителя Владимира Путина Ксения Собчак решила добиться снятия через суд с предвыборной гонки кандидатуры действующего главы государства.

- Владислав Сурков в новой своей колонке рассуждает про историю матриархата, и делает вывод, что власть в мире захватили женщины. После чего заявляет, что «отцы вернутся с новым миром, с новыми игрушками для всех». Согласны с мыслителем?



– Слова Суркова звучат как юмор. А ведь он умный и опытный политик. Это не вяжется с моим представлением о нём. У него получился такой наукообразный мужской шовинизм. Мне крайне удивительно, что умный человек Сурков дошёл до жизни такой. На мой взгляд, он это делает не случайно. Его украинская деятельность на посту представителя президента (с 2016 года Сурков – участник переговоров «Нормандской четвёрки» в Берлине по вопросам исполнения Минских соглашений, с 2017 года представляет Россию в переговорах с США по вопросам урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины. – Прим. ред.) показала, что мужчины там проявили себя не слишком хорошо, когда пришли на хозяйство. В том числе и он сам. Ни послы России на Украине, которые все были мужчинами, ни он сам во время этих переворотов в Донбассе не проявил себя как мужчина, который пришёл и навёл порядок.

- Знаем ли мы поставленные ему задачи?

– Я говорю про эффективность. Он рассуждает, что однажды «придут мужчины и займутся делом». Ну, вот там они пришли. И что? Где результат? Я не знаю его целеполагание, зачем он писал эту колонку, но думаю, что это неспроста. Разумеется, он хочет о себе напомнить.

- Россию ещё оседлают женщины? Или царицы остались в прошлых столетиях?

– Царицы тут ни при чём. У нас другой тип государства. Мы же не идём в монархию на самом деле, надеюсь. Россия не Великобритания, где и королева, и премьер – женщины. У нас другие традиции.

- То есть у нас женщина сверху – это исключено?

– Да, пока главные политологи нашей страны и люди, определяющие курс, будут рассуждать так, как Сурков. Стоит напомнить, что именно Сурков придумал термин «суверенная демократия». Термин, который постепенно пытается стать основополагающим трендом в нашем самосознании. Но демократия есть демократия. География не имеет значения. Все эти придумывания новых терминов для идеологического обоснования своей сверхидеи характерны для Владислава Юрьевича. Он вводит те термины, которые нужны власти. После этого начинаются разговоры про «нечего нам указывать», «мы знаем сами», «у нас всё своё, сермяжное, домотканое». То, что это не делается просто так, это абсолютно точно.

- Ксения Собчак в качестве кандидата в президенты России – это как раз тот матриархат, который так беспокоит господина Суркова?

– Конечно. Он, по сути, говорит: иди в «Дом-2» или занимайся ребёнком, куда ты прёшь. Старовато звучит? А «суверенная демократия» не старовато? Это лет 70 назад началось. Сегодня реанимировалось. Ведь уже были страны «народной демократии». Все страны соцлагеря во времена СССР так назывались у нас. Все остальные были «буржуазными демократиями». Демократия – это власть народа. Народная демократия – каша, масленная маслом. Но нужно было разделить и показать, что их «буржуазная демократия» отличается от нашей. У Суркова была та же самая мотивация, когда он вводил термин про «суверенную демократию». Да, у нас действительно нечто суверенное, но назвать это демократией трудно.

- Вы как воспринимаете Алексея Навального?

– Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Навального на закон, который его не пускает на выборы. Для чего вообще создавался КС? Чтобы защищать гражданина и главный закон от всевозможных расширительных толкований и давать точные разъяснения норм. Теперь КС даже не стал принимать его иск! Это нонсенс. Я говорила об этом в Совете Федерации две недели назад, когда мы переназначали Валерия Зорькина на его должность (председатель Конституционного суда России в 1991-1993, с 2003 по настоящее время. – Прим. ред.). А он в ответ что-то мямлил. Ничего внятного не ответил. У нас ведь народ – источник власти по Конституции.

- Не все об этом догадываются в народе.

– Да. Иногда кажется, что Госдума у нас единственный источник власти.

- Многих Навальный восхищает, и они готовы толпой за ним бежать. Другие его опасаются. Мол, будет тот же вождизм, что и сегодня.

– Меня тоже настораживают его вождистские качества. Но я считаю, что отказ КС рассматривать его жалобу несправедлив. Даже если предположить, что у него есть та самая «непогашенная судимость», то я как никто другой знаю, как фальсифицируются и возбуждаются уголовные дела, когда нужна дубинка в политических играх. Независимость наших судов общеизвестна. Когда в 90-е возбудили дело против Анатолия Собчака, сколько было похожих публикаций! Дело длилось несколько лет. Привлекли около 200 человек. Люди сидели в СИЗО. Из них выбивали показания. В итоге ничего не было доведено до суда. И этот принцип никуда не ушёл.

«Диктатура закона», которую нам обещали, превратилась в диктатуру суда. Это самая большая проблема. Ничего не будет при таком порядке развиваться. Любого можно обвинить, если он неугоден или у него какие-то амбиции. Быстро состряпать, раструбить, назвать преступником, посадить. Потом полностью кастрировать на всю оставшуюся политическую жизнь.

- Почему же тогда Ксению Анатольевну пустили на выборы, а Алексея Анатольевича нет?

– Это и объяснять не нужно. У Ксении нет судимости. А у него есть. Это формальный повод. В этом смысле она полностью отвечает требованиям закона. Как их можно сравнивать, не понимаю? Если бы они были в одинаковой ситуации, можно было бы об этом порассуждать. Когда Ксения решила участвовать, запустить машину, чтобы успеть её в чём-то обвинить, в каком-то уголовном деле, уже было поздно. Например, Илья Яшин избрался муниципальным депутатом, потому что у него тоже нет судимости. Молодёжи нужно это объяснять, чтобы они делали выводы не на основании переписок в Интернете, а фактов. Способность анализировать пока не стала нашим общим достоянием.

- Что вы думаете про столь же частую мысль о том, могла ли Ксения выдвинуться и быть зарегистрированной кандидатом в президенты без предварительных консультаций с Путиным?



– Ходят слухи по домам. Нет. Она не консультировалась с ним. Было бы смешно, если бы это было. Это не в её характере. И даже не в его характере.

- А с вами она консультировалась?

– В общем, да. Я её отговаривала. Я понимаю, что её бессмысленно отговаривать или уговаривать. Несколько раз начинала, но каждый раз понимала, что если она уже приняла решение, то её не переубедить. Это у неё отцовская черта. Поверьте, у меня большой опыт. С Собчаком у нас было такое много раз, когда он принимал решение, а я пыталась с разных заходов его отговорить. Не получалось. Вообще все эти разговоры про консультирование Ксении идут от зависти. Это то, о чём говорит Сурков. «Как это баба оказалась смелее, чем я, мужик?!» Не исключаю, что слухи о том, как это она смогла пойти на выборы без консультаций, запускаются специально. Могла! Она смелый человек.

- Неужели и у вас нет особой своей роли в этой кампании Ксении? Или вас попросили просто быть незаметной?

– У меня была заведомо бессмысленная роль человека, который пытался её отговорить. Сегодня моя главная роль – быть с внуком и компенсировать частое отсутствие дома мамы. Я сейчас почти всё время с ним. Это единственное, чем я могу Ксении помочь сейчас.

- В семье как шутят про президентские амбиции Ксюши? Мы помним шутку, что Максим Виторган – «первая леди».

– Это Максим сам придумал. У него необыкновенное чувство юмора. Только это и помогает пережить эту нашу нынешнюю ситуацию семейную. Но для Ксении это всё абсолютно серьезно. Она имеет право поменять профессию, сделать крутой поворот в жизни. Ксения для этого созрела. Ей 36 лет. Она имеет очень большой публичный опыт. Она имеет и политический опыт. Ведь она выросла в такой семье. Она была в эпицентре всех событий. Знает, что и как. Она решила поменять свою жизнь. Ей надоел шоу-бизнес. Она получила признание, что даёт ей материальную независимость. Надо двигаться дальше.

- Анатолий Александрович поддержал бы её? Он бы понял её поступок?

– Безусловно. Когда ей было 16 лет, он сказал: «Боюсь, что она тоже будет политиком». Потом это была его частая присказка в доме, когда мы до хрипоты спорили по разным вопросам, а она высказывала свои мнения.

- Что вы ответите тем, кто говорит, что Ксения кандидат-спойлер, что её кампанию курирует администрация президента, а в международных поездках ей помогает МИД?

– Конечно, можно заявить, что у Ксюши есть хвост. Но как я могу комментировать то, чего нет? Комментировать сплетни я никак не могу. Все, кто эти вещи распространяет, использует их в качестве аргументации, опираются на зависть и мужской шовинизм. Мне кажется, это настолько очевидные вещи, что их можно объяснить даже козе.

- После 18 марта Ксения вернётся на телевидение на постоянной основе?

– После 18 марта я буду настаивать на том, чтобы она уехала куда-нибудь подальше на месяц отдохнуть. Выдержать этот предвыборный марафон очень трудно. Я боюсь за неё. А дальше думаю, что эффекта Прохорова не будет (бизнесмен Михаил Прохоров после участия в президентских выборах 2012 года отошёл от политической деятельности, уступив сестре место председателя партии «Гражданская платформа». – Прим. ред.). Приняв один раз решение, Ксения не отступает. Она умный человек. Она понимает, сколько у неё шансов. Для неё главное сейчас – попытаться мобилизовать протестных людей, которые желают перемен. Чтобы люди проголосовали за эту формулировку «против всех», чтобы показать количество таких людей. Чтобы в дальнейшем попробовать людей объединить вокруг себя, вокруг партии, которую она представляет для участия в парламентских выборах. Разве Дума сегодня принимает законы, которые нужны народу? Нет. Изменить ситуацию можно без революций. Она и я – категорические противники революций. Хватит нам потрясений. Изменение возможно только через парламентские выборы.

- В верхах, кажется, не очень верят в перспективы Ксении.

– Наверху настолько уверовали в железобетонность существующей конструкции, что это стало уже опасным для них самих. В Советском Союзе никто не верил, что он может разрушиться за три дня. Та железобетонная стена рухнула. И хорошо, что власти этого до конца недопонимают. Иначе бы они действовали более агрессивно против оппозиции. Но самое неприятное не то, что не понимает власть, а то, что и Алексей Навальный и его фанаты не понимают, что своим отрицанием возможности объединения, блоков, призывом бойкотировать выборы они играют на руку власти. Чего они добьются этим бойкотом? Того, что бюллетени тех, кто не придёт на выборы, использует кто-то другой. Будьте уверены. Мы 25 лет живём в этих выборах и знаем, что всегда найдутся те, кто пристроит пустые бюллетени. Личные амбиции – помогают власти. Назло кондуктору пойду пешком! А результат? Если ты действительно хочешь, чтобы что-то изменилось, принимай хоть какую-то тактику! Не получилось у тебя, поддержи другого. Это беда нашей оппозиции. Если объединяться, то только вокруг меня, что я хуже, что ли?! Так было и с «Правым делом», и с Григорием Явлинским. Я прекрасно помню, как в 1996 году перед выборами устроили травлю Собчака, а Явлинский стал торговаться с ним. Он был готов поддержать Собчака, если тот возьмёт его людей в будущее правительство.



- Так это нормальный принцип, который использует вся Европа.

– Не совсем так. Когда при многопартийности нужно создать коалиционное правительство, там партии умеют оставлять свои интересы, амбиции и разногласия «на потом». А у нас, когда пытаются объединиться, всё время выясняют, кто будет первым в списке, а кто вторым. Я ещё в 2000 году предлагала, когда был раздрай: объединитесь, создайте блок. А места потом хоть по жребию распределяйте.

- Сегодня этих людей не осталось. Кто-то встроился в систему. Кого-то застрелили у Кремля. Кого-то посадили на 8 лет строгого режима.



– В том-то и смысл политической истории – учиться на ошибках. У нас не учатся. Лелеять и холить себя любимого гораздо комфортнее.

- Женщины в России влияют на политику не только сверху, как вы с Валентиной Ивановной. Но и то, что называется «снизу», как Настя Рыбка с Олегом Дерипаской и Сергеем Приходько. Вы за кого болеете в этой схватке? Дерипаска судится с девчонкой. А она только смеётся.

– Кто такая эта Настя Рыбка? Я отношусь ко всей этой истории с чувством брезгливости. И к той, и к другой стороне. Если ты девушка из эскорта, то ты же сама себе это выбрала. И хочешь теперь стать борцом за нравственность? А может, ей просто заплатили.

- Да, но обществу это интересно.

– У общества нет других интересов? Вчера включила телевизор, там опять разжевывание подробностей истории с Джигарханяном. Общество не понимает, что это дурман, который на них обрушили, чтобы не замечать другие проблемы.

- Вы очень опытный человек в публичной политике. Вам лично страшно за будущее страны? Или паникёры скоро поймут, что зря они так переживают за настоящее?

– Не могу сказать, что у меня мистический страх. Но есть очень большая тревога по поводу существующего тренда. Об этом не будут в ток-шоу говорить. Из общества пытаются сделать мещан, думающих, что поесть и кто с кем спит.

- Первый звонок вашего мужа по мобильному телефону был в США. Сегодня с США у нас, мягко говоря, сложные отношения. От чего зависит их нормализация?

– Внешнюю политику страны всегда определяет одно лицо – президент. И обострение, и разрешение конфликта зависит от руководителей страны. Но и люди могут на это влиять, не митингами и протестами, а элементарным выбором, избирательным бюллетенем. Вот на Ксюшу сейчас всех собак спустили: как это она поехала в Америку? Люди даже не задумываются о том, что две крупнейшие ядерные державы не должны постоянно идти по пути эскалации этого конфликта. Она решила поехать в логово врага, получить опыт политической коммуникации. И люди должны понимать, что таких посланцев должно быть больше. Не только из известных политиков, но и из людей, которые просто боятся за то, чтобы их внуки не оказались в серьезном ядерном конфликте. Образ врага делают, зачем нагнетается этот милитаризм и истерика? В новостях про новые ракеты. Это стоит больших денег. А люди понимали бы, что если бы этого не было, они бы получали за рождение ребенка не 10 тысяч рублей, а 10 тысяч долларов. Если бы их не заваливали ток-шоу. Я, кстати, была единственным членом Совета Федерации, который голосовал против создания базы в Хмеймим.

- С Украиной разберемся скоро?

– Нет. Возвращаясь к Суркову: было много сделано ошибок на Украине, хоть он и мужчина. Думаю, что мы дошли почти до точки невозврата. По опросам враг России американцы, а на втором –Украина. И это самое ужасное. Что нужно было сделать с мозгами россиянина, чтобы братский народ стал врагом? Я вам скажу: надо было все время показывать Киселева, Первый канал, историю о распятом мальчике.

- Все обсуждают болезнь Путина. Некоторые связывают ее с событиями в Сирии.

– Я могу допустить, что грипп может быть даже у президента. По Сирии я не хочу строить догадок. Но я помню, как он туда слетал, заявил об окончании военной операции, а через несколько дней эту нашу базу атаковали. Да, ему нужно было объявить об окончании операции, т.к. в нашем обществе зрело недовольство. Перед выборами это важный жест. Но говорить о том, что там уничтожен терроризм, невозможно. Люди в нашей стране не понимают, что если бы мы не защищали сирийского этого Асада, если бы мы не занимались столь активно вооружениями и не нагнетали всю эту историю про необходимость защищаться от внешних угроз, то уровень жизни простого человека был бы выше. Разговоры власти про «надо затянуть пояса» я хорошо помню по своим родителям и 60-м годам прошлого века. И снова у нас это единственная мобилизующая народ сила. А то, что в республике Тува, которую я представляю в Совете Федерации, школьные туалеты в сельской местности в виде деревянных будок на улице, где минус 40 зимой, это ничего.

- И все же как-то можно закончить наш разговор на позитиве?

– Для позитива нужно, чтобы наши дети и внуки жили без страха. Не все, кто вершит судьбы нас и наших детей, это понимают. Ксения искренне хочет это изменить. Она решила сделать то, что не сумел доделать ее отец. Я не люблю Некрасова как поэта, но у него есть хорошие строчки:

Люди холопского звания —

Сущие псы иногда:

Чем тяжелей наказания,

Тем им милей господа.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»