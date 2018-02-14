В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолёта

Аэропорт Хитроу в Лондоне эвакуировали после столкновения двух самолётов на земле утром 14 февраля. Пострадали двое членов экипажа.

Как сообщает Telegraph, инцидент случился около 8 утра у пятого терминала. На рулежной дорожке столкнулись два борта.

В пресс-службе Хитроу в Twitter подтвердили внештатную ситуацию, а также отметили, что среди пассажиров пострадавших нет. В настоящее время проводится расследование произошедшего.

Из-за инцидента задерживается больше 20 рейсов. По информации сервиса «Яндекс.Расписание» с опозданием прибудет в Петербург из Лондона и рейс BA 879.