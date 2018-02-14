Челябинец не смог победить в конкурсе на должность главы района и «заказал» конкурента

Девять лет колонии строгого режима и миллион рублей компенсации морального ущерба — такой приговор получил житель Челябинской области за попытку нанять киллера для главы Красноармейского района области. Об этом 14 февраля сообщает Следственный комитет.

Мысль о преступлении завладела умом челябинца в 2016 году, когда его конкурент выиграл конкурс на замещение должности главы района. Проигравший полагал, что победитель применил в отношении соперника «черный пиар». Кроме того, в это же время он вступил в конфликт с одним местным предпринимателем. И не нашел иного выхода, кроме как попросить знакомого убить сразу двоих врагов — за 600 тысяч рублей наличными.

Потенциальный «киллер» обратился в полицию, после чего заказчика взяли в момент передачи денег. Теперь ему предстоит длительный срок заключения и штраф — по 500 тысяч рублей для каждой из потенциальных жертв.