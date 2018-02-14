Летчики-испытатели проведут имитацию полета Ан-148, потерпевшего крушение под Москвой
В подмосковном Жуковском проведут испытательный полет, который сымитирует взлет Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение 11 февраля.
Об этом сообщает 14 февраля телеканал «Дождь» со ссылкой на ТАСС. В Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова заявили агентству, что «данные параметров полета будут полностью идентичны тем, которые были у разбившегося самолета». Летчики-испытатели отработают «различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем», – уточнил источник издания. Когда именно будет организован эксперимент, пока не сообщается.
Справка:
Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета. Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту, в том числе и трое жителей Петербурга. Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что катализатором катастрофы Ан-148 могло стать обледенение датчиков скорости. Правда, как выяснила «Фонтанка», это лишь симптом проблемы, а не она сама.