Владельцев кафе в Петербурге, откуда выставили инвалида-колясочника, оштрафовал Роспотребнадзор

Вслед за горпрокуратурой по просьбе Уполномоченного по правам ребенка проверку в кафе на улице Савушкина, откуда выдворили инвалида с друзьями, провел Роспотребнадзор. У ведомства нашелся повод для штрафа.

Об этом 14 февраля сообщает аппарат Светланы Агапитовой. Роспотребнадзор выявил сразу несколько нарушений в работе кафе при кинотеатре, из которого выставили группу подростков, среди которых был инвалид. В ведомстве, в том числе, выяснили, что посетителям оказывались «услуги ненадлежащего качества» (подробности не приводятся). Теперь руководство кафе будет вынуждено заплатить штраф.

Напомним, группу молодых людей, среди которых был юноша в инвалидной коляске, 12 ноября 2017 года попросили покинуть кафе, так как подростки ничего не заказывали и шумно себя вели. При этом мама мальчика рассказала, что уйти им пришлось, так как персоналу «не понравились лица ребят». История получила широкую огласку, торговый центр «Атлантик-Сити», в котором расположен кинотеатр, и само заведение проверили несколько ведомств. У прокуратуры не нашлось претензий к кафе, проверка факт дискриминации не подтвердила, но штраф получил сам торговый центр, так как в ТРК на улице Савушкина не созданы должные условия для инвалидов.

В аппарате Агапитовой также отметили, что руководство кинотеатра извинилось за неприятный инцидент и заверило, что молодой человек является желанным гостем во всей сети «Мираж Синема».