Петербургский юрист отправится в колонию за дорогостоящую имитацию своей работы

Московский районный суд Петербурга приговорил юриста, который на оказании несуществующих услуг заработал более пяти миллионов рублей.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 14 февраля, Андрея Петрова признали виновным в мошенничестве.

В ходе судебного заседания установлено, что с августа 2011 года по 22 января 2013 года Петров плотно трудился на ниве юридических услуг. Работа его щедро оплачивалась. Так, за услуги по заключению договоров найма социального жилья с администрациями Петербурга подсудимый получал от 30 000 до 200 000 рублей, за снятие ареста с квартиры — 700 тысяч рублей. Оформление документов на УДО стоило 450 тысяч рублей, разрешение на строительство специалист оценил в 1,3 млн рублей.

«Фигурант заключал с потерпевшими возмездные договоры от имени несуществующей фирмы «Петер Краузе» и оформлял подложные квитанции о получении денежных средств, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом Петровым было обмануто 28 граждан на общую сумму 5 214 610 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Суд отправил нечестного юриста в колонию строгого режима на 4 года 10 месяцев.