Гендиректора «СМУ-11 Метрострой» выпустили на свободу под миллионный залог

Гендиректору «СМУ-11 Метрострой» изменили меру пресечения. Андрея Морозова, обвиняемого в неуплате налогов, отпустили под залог в миллион рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что Приморский райсуд пошел навстречу следователю, попросившему изменить меру пресечения с домашнего ареста на залог. За возможность свободно передвигаться Андрей Морозов заплатил миллион рублей.

«На текущий момент сбор доказательств по уголовному делу завершен, 1 февраля Морозов ознакомлен с материалами», – добавили в пресс-службе.

Напомним, главе СМУ-11 вменяют п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, казна недосчиталась 719 миллионов рублей. Предприятие – активный участник достройки Фрунзенского радиуса. В январе «Фонтанка» сообщала о том, что к долгам по налогам прибавились еще и долги по зарплате перед сотрудниками.