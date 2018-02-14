Аркадий Ротенберг бесплатно убережет подростков от «негатива улиц»

Миллиардер Аркадий Ротенберг намерен прочитать российским подросткам от 12 до 16 лет цикл лекций с целью спасти их от «негативного влияния улицы». Проект имеет рабочее название «Кругозор», лекции будут бесплатные.

Как пишет 14 февраля РБК, начать бизнесмен планирует с молодых москвичей, затем надеется охватить и петербуржцев.

Сам Ротенберг заявил, что рассматривает это как «социальную инвестицию». Госучреждения, ни региональные, ни федеральные, он не привлекает, так как хочет, чтобы дети приходили сами, чтобы их не направляла школа или какая-то другая образовательная организация. «Надо попробовать, понять, что вообще интересно детям, что может по-настоящему их увлечь», — отметил бизнесмен. Реклама проекта планируется соответствующая — через вирусный контент в социальных сетях и мессенджерах.

Аркадий Ротенберг занимает 39-е место среди 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbеs, его состояние оценивают в 2,6 млрд долларов.