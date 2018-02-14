На Дегтярной во время работ по очистке крыши разбился рабочий

Молодой человек погиб при падении с крыши в центре Петербурга. Он сорвался во время работ по очистке кровли от наледи.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МВД, альпинист упал около половины двенадцатого утра 14 февраля на Дегтярной улице, 25. Молодой человек 29 лет погиб, пролетев пять этажей.

По предварительным данным, дом обслуживает Жилкомсервис №3 Центрального района. Как стало известно нашему корреспонденту, рабочий был приезжим из Киргизии. Работы на крыше проводила сторонняя организация, ООО «Развитие».

Напомним, это не первый подобный случай с начала года. В минувшие выходные альпиниста с многочисленными переломами увезли в больницу с Троицкого проспекта. Он работал на крыше психбольницы.