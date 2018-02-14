Депутатам ЗакСа хотят поручить согласование строительства в центре Петербурга

Строительство в историческом центре Петербурга хотят отдать на контроль и согласование депутатам Законодательного собрания. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров поручил комитету по законодательству и комиссии по городскому хозяйству ЗакСа разработать соответствующий законопроект.

«Все резкие высказывания, которые я допускал, теперь обретут форму закона. Пилотный проект, согласно которому строить можно только по постановлению ЗакСа, планируется в Петроградском районе», – заявил Макаров на брифинге в Мариинском дворце 14 февраля.

Он добавил, что в муниципальном округе "Чкаловское" в последнее время построили десятки жилых домов и ни одного детского сада.

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок пояснил, что речь идёт не только о Петроградском районе, но и о всех территориях, которые попадают в исторические рамках 820-го федерального закона, в том числе Центральный, Василеостровский, частично Пушкинский и Петродворцовый районы.

Законопроект могут разработать к лету 2018 года.

Ранее городской парламент после критики Макарова запретил строительство дома на Лодейнопольской улице. Депутаты перевели частную территорию в зону зелёных насаждений, утверждая, что в зону строительства нового дома ЖК «КингДом» попадает соседний дом — исторический, 1910 года постройки.