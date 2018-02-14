В Конституционном суде выясняют, как Ставропольский край оставил без выплат многодетных матерей

Жительница Ставропольского края пытается через Конституционный суд РФ призвать к ответственности местную власть, пообещавшую и не оказавшую поддержку многодетным семьям. В регионе уверены, что отмена закона аннулирует возникшее во время его действия право, а неправильно рассчитанный бюджет могут оправдать благие намерения.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 14 февраля Конституционный суд в открытом заседании рассмотрел жалобу жительницы Ставропольского края на отмену материнского (семейного) капитала многодетным семьям. Поводом для этого дела стало похвальное желание региональных властей сэкономить бюджетные деньги. С этой целью выплату маткапитала, который закон Ставропольского края гарантировал при рождении третьего и последующих детей с 1 января 2011 года, сначала приостановили, а потом отменили вовсе. Необходимость обусловили отсутствием финансовых ресурсов.

Ситуацией оказалась недовольна Марина Колесникова, которая в апреле 2013 года родила третьего ребёнка. На момент признания её семьи многодетной мера ещё не утратила силу, но одним из условий для получения обещанных 100 тысяч рублей было достижение ребенком трехлетнего возраста. Когда дочери исполнилось три года, женщина обратилась за выплатой. Ей объяснили, что как минимум на четыре месяца она опоздала. Закон Ставропольского края «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» вступил в силу с 1 января 2016 года.

«Выплата должна быть произведена. Право реализовывается по достижении ребенком трехлетнего возраста, но возникает на момент рождения. Прошу не путать эти понятия», – уточнила свою позицию Колесникова. Суду она рассказала, что её волнуют именно те семьи, дети которых родились на момент действия закона, последующие же изменения она не оспаривает. Власть, по её словам, должна нести ответственность.

Маткапитал – это право, а не безусловная обязанность, настаивают представители стороны, принявшей и подписавшей закон. Такая адресная помощь зависит от регионов, и в 2011 – 2012 годах оказать её очень хотели. Они напомнили про «подкосивший всех» в 2013 году кризис и отметили, что мудрая оптимизация бюджета и вычеркнутая статья расходов позволила краю не влезть в ещё большие долги. Примерные подсчеты показали, что претендовать на маткапитал могли 14,5 тысяч семей, и к 2018 году из казны пришлось бы вынуть порядка двух миллиардов рублей. При том, что бюджет края дефицитный, денег не смогли отыскать и в предыдущие годы. Таким образом, прописанный на бумаге закон в действительности не исполнялся. С момента его принятия денег не получила ни одна семья. Это, как уверены в местной думе, конечно, ошибка, но она же означает, что отмена меры на благосостоянии граждан не отразится – всё равно никому не платили.

Во время судебного заседания судьи КС только выслушали позиции сторон. Свое решение они примут в режиме закрытого совещания. Как правило, этот процесс занимает несколько недель. Постановление будет оглашено публично.