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14:44 14.02.2018
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14:28
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолёта
14:21
Челябинец не смог победить в конкурсе на должность главы района и «заказал» конкурента
14:17
Летчики-испытатели проведут имитацию полета Ан-148, потерпевшего крушение под Москвой
14:14
ПЕН-клуб призвал петербуржцев защитить Публичку
14:10
Владельцев кафе в Петербурге, откуда выставили инвалида-колясочника, оштрафовал Роспотребнадзор
13:59
Петербургский юрист отправится в колонию за дорогостоящую имитацию своей работы
13:55
Гендиректора «СМУ-11 Метрострой» выпустили на свободу под миллионный залог
13:51
Stockmann: переговоры о продаже "Невского центра" в Петербурге затягиваются
13:47
Аркадий Ротенберг бесплатно убережет подростков от «негатива улиц»
13:42
На Дегтярной во время работ по очистке крыши разбился рабочий
13:35
Депутатам ЗакСа хотят поручить согласование строительства в центре Петербурга
13:33
В Конституционном суде выясняют, как Ставропольский край оставил без выплат многодетных матерей
13:30
Генетики СПбГУ и врачи помогли семье с редкой патологией родить здорового ребенка
13:26
Яровая предложила сажать педофилов пожизненно
13:22
Глава Минтранса: закон о сбивании беспилотников надо принять до старта ЧМ-2018
13:17
Тони Брэкстон выпускает альбом, который ждали восемь лет
13:12
Ленинградская область разорвала соглашение о сотрудничестве с Киевом
13:09
«Зенит» согласовал с «Рубином» трансфер защитника Набиуллина
13:05
Крымским школьникам запретили отмечать Валентинов день
12:59
В Петербурге запретят торговлю на фестивалях
12:56
Федерация бобслея России: МОК проявил халатность, не пригласив Попова
12:51
Песков: В Сирии есть граждане РФ, но о погибших наемниках в Кремле ничего не знают
12:40
В Пушкине осушают «озеро» после прорыва трубы
12:34
Президент Украины предложил помощь в расследовании крушения Ан-148
12:29
Пациента НИИ им. Джанелидзе нашли мертвым на пожарной трубе
12:25
В Славянке одобрили строительство первого спорткомплекса
12:21
НИИ имени Вологдина оштрафован на 1,4 млн за ненадлежащее содержание усадьбы Шуваловых в Парголово
12:17
Главгосэкспертиза одобрила очередной корпус фондохранилища Эрмитажа в Старой деревне
12:09
Центризбирком предлагает отложить показ фильма про Путина
11:58
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11:53
В Пхенчхане олимпийцев сдувает ураганным ветром
11:52
Козловский обнародовал связи с «МакМафией»
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11:36
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14.02.2018 13:26

Яровая предложила сажать педофилов пожизненно

Все четыре фракции в Госдуме поддержали внесение законопроекта о пожизненном заключении для педофилов. 

14 февраля об этом на заседании нижней палаты парламента РФ заявила вице-спикер Ирина Яровая. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Яровая заявила, что законодательную инициативу внесут на рассмотрение сегодня же. Она назвала ее «большим межфракционным законопроектом, который дает ответы на многие вопросы». В числе прочего устанавливается пожизненное заключение за преступления в отношении малолетних, добавила вице-спикер.


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08.02.2018 13:45

10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре

С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45

Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27

В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%

Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
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08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
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