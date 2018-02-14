Яровая предложила сажать педофилов пожизненно

Все четыре фракции в Госдуме поддержали внесение законопроекта о пожизненном заключении для педофилов.

14 февраля об этом на заседании нижней палаты парламента РФ заявила вице-спикер Ирина Яровая. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Яровая заявила, что законодательную инициативу внесут на рассмотрение сегодня же. Она назвала ее «большим межфракционным законопроектом, который дает ответы на многие вопросы». В числе прочего устанавливается пожизненное заключение за преступления в отношении малолетних, добавила вице-спикер.