Глава Минтранса: закон о сбивании беспилотников надо принять до старта ЧМ-2018

Министр транспорта Максим Соколов надеется, что закон, который позволяет сбивать беспилотные летательные аппараты за полеты без разрешения в воздушном пространстве, будет принят до начала чемпионата мира по футболу-2018.

Как пишет «Коммерсантъ», об этом Соколов заявил 14 февраля в ходе «парламентского часа» в Совете Федерации. Он уточнил, что для обеспечения безопасности на закрытых объектах нужно «не только регистрировать правонарушения беспилотных летательных аппаратов за незаконное пользование воздушным пространством, но и пресекать эти действия». Напомним, законопроект с соответствующими поправками в Воздушный кодекс был опубликован 13 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Полномочия по контролю за соблюдением новых правил собираются отдать органам внутренних дел. Выявлять беспилотники-нарушители, по идее Минтранса, будет Росгвардия. Правда, кто и как будет сбивать этих нарушителей, пока непонятно.