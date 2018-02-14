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14.02.2018 13:09

«Зенит» согласовал с «Рубином» трансфер защитника Набиуллина

Очередным новичком футбольного клуба «Зенит» станет левый защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин. Как сообщает 14 февраля «Спорт-Экспресс», петербуржцы выиграли борьбу за 22-летнего игрока у московского «Спартака».

«Зенит» и «Рубин» уже согласовали основные детали трансфера. Как уточняет инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале, в ближайшие дни Набиуллин уже должен пройти медосмотр в Петербурге.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Рубин» в российской футбольной премьер-лиге 14 матчей (88 минут — среднее игровое время) и забил 1 гол.


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