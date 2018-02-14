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26.02.2018 10:00

Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ

Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ
Магазин "Кей"

Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать.

Вешаем телевизор: основные правила

Как таковых, конкретных правил или требований, касающихся крепления телевизора, не существует – в первую очередь Вы должны ориентироваться на собственное удобство и особенности помещения. Главное, чтобы экран находился на расстоянии не менее 1,5 метра от глаз и 1 м от пола, чтобы ничего не препятствовало полноценному просмотру.

Чтобы определить наиболее удобное положение для крепления телевизора стоит проделать следующие несложные действия: сесть на диван или кресло, с которого Вы будете смотреть любимые фильмы или новости, закрыть глаза и расслабиться, затем открыть их и зафиксировать точку, на которую упадет Ваш взгляд. Именно это и будет точкой, где должен находиться центр экрана при креплении. Правильно расположить телевизор Вам помогут специальные крепления.

Типы кронштейнов

На сегодняшний день существует несколько основных типов кронштейнов, с помощью которых можно вешать телевизор на стену. К ним относятся:

  • Фиксированные. Обеспечивают бездвижное крепление телевизора с минимальным зазором и обладают минимальной стоимостью.
  • Наклонные. Позволяют изменять положение экрана в одном направлении, как правило, вертикальном.
  • Поворотные. Могут двигаться в горизонтальном и вертикальном направлении, осуществляя повороты до 180 градусов.
  • Настольные. Используются для крепления мониторов на столе или других горизонтальных поверхностях. Часто используются дизайнерами, геймерами или на ресепшенах.

Кроме того, немаловажной характеристикой кронштейна является максимально допустимый вес, которые они способны выдерживать. Как правило, данная характеристика указывается на упаковке или вкладыше. Также там Вы сможете найти и тип крепежных элементов. Зачастую он соответствует стандарту VESA, определяющему расстояния между отверстиями.

Если хотите упростить себе работу, обратите внимание, есть ли в комплекте все необходимые анкера и болты, а также встроенный гидравлический уровень. 

 


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