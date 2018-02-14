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14.02.2018 14:55

Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала

Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
pixabay.com

27 февраля Юридическая фирма Клифф организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года.

Государственной Думой были рассмотрены два законопроекта, которые внесут изменения в Налоговый кодекс РФ и ФЗ «О добровольном  декларировании». Предпосылкой к этому стало предложение президента Российской Федерации продлить амнистию по деофшоризации экономики.

Новая амнистия начнется 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019 года.

«Ужесточилось отношение к российскому капиталу за рубежом, заработал механизм Автоматического обмена информацией (CRS), многие страны ввели публичный реестр бенефициаров; некоторые российские предприниматели сталкивались с попытками заморозки активов  под личиной рестрикций. Для тех, кто намерен использовать капитал в России, налоговая амнистия 2018 станет отличным шансом репатриировать свой капитал».

На бизнес-завтраке Вы узнаете:

  • Об основных положениях амнистии капитала
  • На какие виды имущества она распространяется
  • Кто может рассчитывать на новую амнистию

 

Приглашаем:

  • Собственников бизнеса
  • Финансовых директоров
  • Бенефициаров

 

Дата: 27 февраля, вторник 

Время: с 10:00 – 12:15

Место проведения: Гостиница «Татьяна» (г.Москва, м. Павелецкая, Стремянный пер., 11)

Программа:

9.30 – 10.00   Регистрация. Приветственный кофе.

10.00 – 10.30  Амнистия капитала и Автоматический обмен банковской информацией («CRS»).

10:30 – 10:55  Амнистия и Закон о КИК

10.55 – 11.10  Кофе-брейк  

11:10- 11:25   Льготная добровольная ликвидация офшорной компании.

11:25 – 11:45  Технические нюансы и порядок перевода компаний для ликвидации

11:45- 12:15  Разбор типовых кейсов и анализ конкретных ситуаций участников бизнес- завтрака.

Зарегистрироваться можно по ссылке www.cliff.ru/seminars/registration

 


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Новости компаний
pixabay.com
14.02.2018 14:55

Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала

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