Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала

27 февраля Юридическая фирма Клифф организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года.

Государственной Думой были рассмотрены два законопроекта, которые внесут изменения в Налоговый кодекс РФ и ФЗ «О добровольном декларировании». Предпосылкой к этому стало предложение президента Российской Федерации продлить амнистию по деофшоризации экономики.

Новая амнистия начнется 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019 года.

«Ужесточилось отношение к российскому капиталу за рубежом, заработал механизм Автоматического обмена информацией (CRS), многие страны ввели публичный реестр бенефициаров; некоторые российские предприниматели сталкивались с попытками заморозки активов под личиной рестрикций. Для тех, кто намерен использовать капитал в России, налоговая амнистия 2018 станет отличным шансом репатриировать свой капитал».

На бизнес-завтраке Вы узнаете:

Об основных положениях амнистии капитала

На какие виды имущества она распространяется

Кто может рассчитывать на новую амнистию

Приглашаем:

Собственников бизнеса

Финансовых директоров

Бенефициаров

Дата: 27 февраля, вторник

Время: с 10:00 – 12:15

Место проведения: Гостиница «Татьяна» (г.Москва, м. Павелецкая, Стремянный пер., 11)

Программа:

9.30 – 10.00 Регистрация. Приветственный кофе.

10.00 – 10.30 Амнистия капитала и Автоматический обмен банковской информацией («CRS»).

10:30 – 10:55 Амнистия и Закон о КИК

10.55 – 11.10 Кофе-брейк

11:10- 11:25 Льготная добровольная ликвидация офшорной компании.

11:25 – 11:45 Технические нюансы и порядок перевода компаний для ликвидации

11:45- 12:15 Разбор типовых кейсов и анализ конкретных ситуаций участников бизнес- завтрака.

Зарегистрироваться можно по ссылке www.cliff.ru/seminars/registration