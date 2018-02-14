В Петербурге запретят торговлю на фестивалях

Запрет продавать товары на фестивалях и ярмарках утвердили в первом чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга 14 февраля. Таким образом парламентарии хотят побороть несанкционированную беспорядочную торговлю в городе, но обещают, что популярные мероприятия не пострадают.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что все чаще в Петербурге организовывают фестивали по «серой» схеме. Организаторы зачастую злоупотребляют своим правом и маскируют банальную коммерцию под социально-культурным досугом.

В документе предлагается полностью запретить торговлю во время фестивалей и праздников, запретить размещать ярмарки в мемориальных зонах, а также ввести реестр недобросовестных организаторов ярмарок, чтобы исключить для них возможность участвовать в будущих конкурсах.

Инициатива вызвала бурное обсуждение среди депутатов. Так, глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко выразил недоумение тем, что из-за запрета торговли детям на праздниках нельзя будет купить мороженое или сахарную вату.

Аналогичное беспокойство выразил единоросс Константин Чебыкин. По его словам, проведение фестиваля корюшки станет невозможным после введения запрета. В ответ автор законопроекта коммунист Рассудов предложил ввести отдельный реестр мероприятий, на которых торговля будет разрешена. «Нужно создать перечень таких фестивалей, мы определим, как и кому можно будет там вести торговлю», – отметил коммунист.

Справедливоросс Алексей Ковалев в рамках обсуждения законопроекта заметил, что в несанкционированной торговле и «хаосе» виновато городское правительство, а значит, законопроектами тут дело не поправишь.

Тем не менее за норму проголосовали 42 депутата. На поправки ко второму чтению уйдёт месяц.