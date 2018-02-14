Федерация бобслея России: МОК проявил халатность, не пригласив Попова

Ситуацию с допущенным до Олимпиады, но не приглашенным в Пхенчхан российским бобслеистом Дмитрием Поповым прокомментировали в Федерации бобслея России.

«Произошедшее с нашим перспективным спортсменом – обладателем Кубка Европы Дмитрием Поповым лишний раз доказывает, что расследования были плохо подготовлены, а члены комиссии не подошли к своему делу тщательно, хотя речь шла о судьбе живых людей, для которых случившееся — это не только возможность выступить на Играх, но и пятно на репутации. Однако желание вынести политически нужное решение перед началом Олимпиады оказалось важнее той самой борьбы за права чистых спортсменов, о которой нам без конца говорят», — цитирует 14 февраля заявление пресс-службы федерации «Чемпионат.com» со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что также был допущен, но не получил от Международного олимпийского комитета приглашения конькобежец Сергей Грязцов. При этом, по словам представителя Олимпийского комитета России (ОКР), национальные федерации по этим видам спорта сами не включили спортсменов в заявку.