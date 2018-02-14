Крымским школьникам запретили отмечать Валентинов день

День святого Валентина «не соответствует культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях», а значит, не может никак отмечаться в крымских школах.

Такой циркуляр, разосланный минообразования Крыма по местным учебным заведениям, опубликовало 14 февраля в своем телеграм-канале ИА «Крыминформ». «Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым обращает ваше внимание на то, что проведение мероприятий, посвященных дню святого Валентина, не соответствует культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях», – говорится в документе. Подписала его женщина — министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. Также в письме рекомендуется для привлечения внимания к семейным ценностям и формирования образа семьи как источника любви отмечать в школах 8 июля (во время каникул) — День семьи, любви и верности.

В ведомстве также разъяснили, что не могут запретить детям отмечать 14 февраля дома или за пределами школы. А в школах отмечаются только праздники Российской Федерации и Республики Крым.