Песков: В Сирии есть граждане РФ, но о погибших наемниках в Кремле ничего не знают
В Кремле «нет конкретной детальной информации» об участии российских граждан в военных действиях в Сирии, которая позволяла бы делать какие-то выводы.
Как пишет 14 февраля «Газета.ру», Песков, отвечая на вопрос о возможной гибели наемников «ЧВК Вагнера» в Сирии, заявил: «Нельзя исключать, что на территории Сирии находятся граждане Российской Федерации». Однако подчеркнул, что больше никакой информацией в Кремле не располагают, а запрещать поездки в эту страну не собираются.
«Еще раз призываем все-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, не быть в плену у искаженных данных», — приводит слова Пескова РИА Новости. Когда журналисты уточнили, не собираются ли в России вводить траур в связи с гибелью своих граждан в Сирии, то пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что не понимает сути вопроса — ведь никаких точных данных о погибших у него нет.
Справка:
Напомним, в ряде СМИ, а также английской версии Википедии ранее появились сведения о том, что авиация США 7 февраля якобы нанесла авиаудар по россиянам, которые воевали на стороне проправительственных сил в Сирии в составе «ЧВК Вагнера». Назывались цифры от 20 до 200 погибших. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что в Кремле не располагают данными об этом инциденте, и порекомендовал обратиться в Минобороны. В военном ведомстве рассказали о 25 раненых сирийцах, российских граждан там не упоминали.
ЧВК Вагнера — неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК «Фонтанка» впервые рассказала осенью 2015 года. Служащие ЧВК Вагнера не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации, однако они получали боевые ордена и медали.
В августе 2017-го «Фонтанка» опубликовала серию материалов «Список Вагнера».