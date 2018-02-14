Песков: В Сирии есть граждане РФ, но о погибших наемниках в Кремле ничего не знают

В Кремле «нет конкретной детальной информации» об участии российских граждан в военных действиях в Сирии, которая позволяла бы делать какие-то выводы.

Как пишет 14 февраля «Газета.ру», Песков, отвечая на вопрос о возможной гибели наемников «ЧВК Вагнера» в Сирии, заявил: «Нельзя исключать, что на территории Сирии находятся граждане Российской Федерации». Однако подчеркнул, что больше никакой информацией в Кремле не располагают, а запрещать поездки в эту страну не собираются.

«Еще раз призываем все-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, не быть в плену у искаженных данных», — приводит слова Пескова РИА Новости. Когда журналисты уточнили, не собираются ли в России вводить траур в связи с гибелью своих граждан в Сирии, то пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что не понимает сути вопроса — ведь никаких точных данных о погибших у него нет.