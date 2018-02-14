В Пушкине осушают «озеро» после прорыва трубы

Жителям трех домов на Красносельском шоссе в Пушкине временно придется обойтись без холодной воды. Виной тому лопнувшая неподалеку труба.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга», утром 14 февраля течь дала 150-миллиметровая труба. Вода потекла из-под люка на проезжей части возле 53-го дома по Красносельскому шоссе. На месте работает аварийная бригада, сейчас течь локализована, но на время ремонта без воды остались три дома поблизости – №53, 53а и 29. На предприятии обещают не допустить катка на месте аварии — воду откачают.