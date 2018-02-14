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14.02.2018 12:40

В Пушкине осушают «озеро» после прорыва трубы

Жителям трех домов на Красносельском шоссе в Пушкине временно придется обойтись без холодной воды. Виной тому лопнувшая неподалеку труба. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга», утром 14 февраля течь дала 150-миллиметровая труба. Вода потекла из-под люка на проезжей части возле 53-го дома по Красносельскому шоссе. На месте работает аварийная бригада, сейчас течь локализована, но на время ремонта без воды остались три дома поблизости – №53, 53а и 29. На предприятии обещают не допустить катка на месте аварии — воду откачают. 

 

 


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Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
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15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
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«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
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12.12.2017 12:56
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