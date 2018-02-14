Президент Украины предложил помощь в расследовании крушения Ан-148
Петр Порошенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Разговор состоялся еще позавчера, но известно о нем стало только 14 февраля.
Как пишут федеральные информагентства, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны — Порошенко выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 под Москвой. «Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, для выяснения причин авиакатастрофы», — добавил Песков. Кроме того, президенты обсудили ход выполнения минских соглашений и ситуацию с обменом пленными между Киевом и Донбассом.
Справка:
Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета. Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту, в том числе и трое жителей Петербурга.
Ан-148 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Разработан на украинском государственном предприятии «Антонов». Рассчитан на перевозку до 80 пассажиров на расстояние до 4400 км.