НИИ имени Вологдина оштрафован на 1,4 млн за ненадлежащее содержание усадьбы Шуваловых в Парголово

Семь административных дел о плохом содержании объектов культурного наследия возбудил комитет по охране памятников в отношении АО «Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты им. В.П. Вологдина» (АО ВНИИТВЧ). Об этом ведомство сообщает 14 февраля. Речь идет об усадьбе Шуваловых (Воронцовой-Дашковой Е.А.) «Парголово», известной петербуржцам как Шуваловский парк.

Сумму штрафа балансодержателю памятника определил Выборгский райсуд — в целом 1,4 миллиона. Кроме того, в городской арбитраж уже направлены еще восемь исков КГИОП о взыскании неустоек и понуждении исполнить обязательства по сохранению памятников, входящих в ансамбль парка и усадьбы.

Парк находится в пользовании НИИ с 1948 года, но охранные обязательства между Смольным и институтом были заключены в 2002 – 2005 годах. С 2007-го по 2015 год арбитраж взыскал с научного учреждения более 250 тысяч рублей за нарушения условий охранных обязательств. После этого институт обязали отреставрировать ряд памятников, входящих в комплекс парка, и в 2016-м КГИОП выдал пользователю задания на проведение работ, но до сегодняшнего дня, как утверждают в комитете, никакой проектной документации по реставрации они не видели.

ВНИИТВЧ не справляется с содержанием парка, заявляют в КГИОП. И это известно давно. С 2007 года Смольный неоднократно поднимал вопрос о передаче Шуваловского парка из федеральной собственности в собственность Петербурга. Часть парка уже была передана городу в 2016 году, когда произошла реорганизация НИИ и институт отказался от содержания части территории парка. Но в его пользовании еще остается собственно сам объект под названием «Парк Шуваловский с двенадцатью прудами и гидросооружениями», а также Большой и Малый дворцы, церковь апостолов Петра и Павла, Новый и Старый Парнас, Конный двор, склеп Адольфа, дача Месмахера и ряд других охраняемых мест и сооружений.

Город участвует в сохранении ансамбля с момента передачи части парка в 2016 году. Причем реставрация ведется и на тех объектах, которые находятся в пользовании НИИ. Так, в 2015 – 2016 годах за счет городского бюджета отремонтированы крыша и декор на церкви апостолов Петра и Павла, в 2017 году ремонтировался ее западный фасад, всего на это было потрачено 30 млн бюджетных рублей. В 2018 году КГИОП вложит 34 млн в реставрацию северного, южного и восточного фасадов церкви. А с 2016 года АО СПП «Выборгское» за счёт средств бюджета ведет уборку, ремонт дорожек и санитарные рубки в парке.