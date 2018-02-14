Главгосэкспертиза одобрила очередной корпус фондохранилища Эрмитажа в Старой деревне

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект нового четырехэтажного корпуса в составе фондохранилища Эрмитажа в Старой деревне. Как сообщает пресс-служба ведомства 14 февраля, это уже третий этап третьей очереди строительства. Новое здание площадью 6 тыс. кв. метров с двухэтажным надземным переходом предназначено для административно-офисных помещений, выставочных залов, бытовых и подсобных помещений. В холле и световом зале корпуса будут проводить тематические выставки. Двухэтажная галерея-переход на высоте восьми метров свяжет здание с ранее запроектированным фондохранилищем и Эрмитажной библиотекой. Сквозным переходом смогут пользоваться и посетители, и персонал, в том числе для перемещения крупногабаритных экспонатов.

Жители Старой деревни смогут воспользоваться строящимся двухсветным переходом над железнодорожными путями и Заусадебной улицей. Работы финансирует федеральный бюджет.