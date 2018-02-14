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Общество
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14.02.2018 12:09

Центризбирком предлагает отложить показ фильма про Путина

Центральная избирательная комиссия предложила Первому каналу отложить показ фильма «Путин» Оливера Стоуна до завершения президентских выборов.

Как пишут 14 февраля «Ведомости», председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что с формальной точки зрения найти незаконную агитацию в действиях телеканала не удалось. В фильме Стоуна нет призывов голосовать, описаний последствий избрания или неизбрания кандидата. Кроме того, интервью не сопровождаются негативными или позитивными комментариями, так что в действиях Первого канала агитации нет, подчеркнули в ЦИК.

Однако в период избирательной кампании СМИ «необходимо действовать с должной степенью осмотрительности», – уточнила Памфилова. Иначе «возникают вопросы по поводу того, как идет избирательная кампания». Напомним, ранее в Центризбирком с жалобой на незаконную агитацию за Владимира Путина на Первом канале обратились юристы штаба кандидата в президенты Ксении Собчак.

«Путин» — четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна. В основу ленты легли 20 часов интервью с российским президентом.

 


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