Производитель SSJ 100 отрицает наличие у «Сухого» проблем с обледенением датчиков

У самолетов SSJ 100 нет и не может быть, даже конструктивно, проблем с «рассогласованием скоростей», которые испытывал самолет Ан-148, упавший под Москвой 11 февраля.

Об этом 14 февраля заявили в АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которое производит SSJ 100. Напомним, 13 февраля Росавиация распространила сообщение, в котором рассказала о нескольких подобных инцидентах с «Суперджетами». С 4 по 5 февраля экипажам семь раз приходилось возвращаться в аэропорт Шереметьево из-за расхождений показаний спидометра у командира воздушного судна и второго пилота на этапе взлета и начального набора высоты, уверяли в ведомстве. Причиной могло стать обледенение датчиков скорости.

В компании-производителе говорят, что такого не может быть, так как в случае частичного обледенения датчиков скорости в самом начале разбега в кабине пилотов срабатывает соответствующий индикатор. Он срабатывает даже в случае «подозрения на возможность частичного обледенения» и не дает самолету подняться в воздух, говорят в АО «ГСС». А полная потеря индикации скорости на долгое время на SSJ 100 «невозможна конструктивно», говорят в компании, ссылаясь на испытания в аэродинамической трубе в критических условиях.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что катализатором катастрофы Ан-148 могло стать обледенение датчиков скорости. Правда, как выяснила "Фонтанка", это лишь симптом проблемы, а не она сама.