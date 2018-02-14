МИД: Сообщения о гибели россиян в Сирии — «классическая дезинформация»

Информация о сотнях россиян, якобы погибших в Сирии, не соответствует действительности.

Об этом 14 февраля российским информагентствам сообщил источник в Министерстве иностранных дел РФ. «Распространяемые сообщения рядом западных СМИ о сотнях, десятках погибших в Сирии являются классической дезинформацией», — заявил представитель МИДа на условиях анонимности.

Напомним, в ряде СМИ, а также английской версии Википедии ранее появились сведения о том, что авиация США 7 февраля якобы нанесла авиаудар по россиянам, которые воевали на стороне проправительственных сил в Сирии в составе «ЧВК Вагнера». Назывались цифры от 20 до 200 погибших. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что в Кремле не располагают данными об этом инциденте, и порекомендовал обратиться в Минобороны. В военном ведомстве рассказали о 25 раненых сирийцах, российских граждан там не упоминали.