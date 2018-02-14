В Пхенчхане олимпийцев сдувает ураганным ветром

Ураганный ветер мешает спортсменам и зрителям Олимпиады в Пхенчхане. Организаторы переносят соревнования и советуют прятаться внутри зданий.

Как сообщает 14 февраля «Спорт-Экспресс», из-за стихии женский слалом передвинули на два дня.

Также перенесена на сутки женская индивидуальная гонка в биатлоне, в которой должны были стартовать россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

В олимпийской деревне по громкой связи организаторы предупреждают об опасности нахождения на открытом воздухе. Ветер с легкостью сдувает рекламные баннеры и информационные таблички. Сильнее всего на текущий момент пострадали пункты допуска зрителей в Олимпийский парк: палаточные конструкции просто сдувает. От полного разгрома их спасают волонтеры, вручную удерживающие конструкции на земле. Организаторы попросили посетителей покинуть парк, на помощь были вызваны местные службы чрезвычайных ситуаций.

Ураган усиливается, народ убегает. Говорят по динамику:

"В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов" #olympics #ураган pic.twitter.com/cTjcaQ2tdR — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) February 14, 2018





