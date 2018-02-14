Чиновники: Мандалы использовали для психологической подготовки юных акробатов

Воспитанникам отделения акробатики школы олимпийского резерва в Выборгском районе Петербурга тренеры предлагали раскрашивать геометрические рисунки. Делалось это, по словам чиновников, в целях психологической подготовки. Информацию о пении молитв на тренировках представители власти не подтвердили. А сведениями о денежных поборах заинтересовалась прокуратура.

Как сообщил «Фонтанке» начальник отдела физкультуры и спорта администрации Выборгского района Владимир Фациевич-Слинченко, деньги собирались только по решению родительского комитета. Средства нужны были для организации выездов на сборы. Требовали ли взносы лично тренеры, пока не установлено, – вопросом занимается прокуратура.

«По поводу пения молитв нет подтверждения. В целях общей психологической подготовки в качестве метода концентрации использовались геометрические рисунки, которые родители называют мандалами. Это различные круги и треугольники. Дети раскрашивали данные узоры», — заявил 14 февраля чиновник.

Он также добавил, что тренеров, на которых поданы жалобы, пока нет в городе. Когда они вернутся, от них надеются получить более полную информацию.

Ранее на руководителей отделения спортивной акробатики СДЮШОР пожаловались родители спортсменок. Они заявили, что тренеры якобы поднимают командный дух с помощью молитвы и медитации и не гнушаются денежными поборами.