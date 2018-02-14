Центробанк собирается помочь должникам микрофинансовых организаций

Банк России будет постепенно снижать размер максимальных выплат, которые можно требовать с должников микрофинансовых организаций, сообщают 14 февраля «Ведомости».

Сейчас потолок максимальной выплаты составляет трехкратный размер суммы займа. ЦБ хочет снизить его до 2,5 величины задолженности. Позднее, к середине 2019 года, — до двукратной величины, а еще через год — до 1,5 от суммы займа.

Как заявил «Ведомостям» директор департамента микрофинансового рынка Центробанка Илья Кочетков, наибольшие затруднения это принесет так называемым кредитам «до зарплаты». Более того, банк хочет законодательно обеспечить создание специального финансового продукта — займа до 10 тысяч, который можно будет брать на срок не более 15 дней. Выплаты по такому займу должны составить не более трех тысяч с процентами за раз. Размер займа и срок выплаты увеличивать будет нельзя.

Напомним, в конце 2017 года Банк России сообщил, что изучает резкий рост спроса на микрокредиты в России. Тогда регулятор предположил, что причиной бума может оказаться простота оформления микрозаймов и недоступность классических банковских кредитов.