Торгово-промышленная палата Петербурга сможет писать законопроекты

Депутаты парламента Петербурга определили статус и направление работы городской Торгово-промышленной палаты (ТПП). Законопроект комитета по законодательству одобрили в первом чтении 14 февраля.

Документ наделяет объединение петербургских предпринимателей правом участвовать в подготовке законодательных инициатив, которые затрагивают их интересы. Проект закона также устанавливает только право ТПП проводить экспертизы нормативно-правовых актов, а также направлять доклады о своей деятельности в парламент.

«Участвуя в обсуждениях законопроектов, предприниматели могут выражать свою позицию и отстаивать свои интересы. Региональный закон о торгово-промышленной палате еще раз подтверждает заинтересованность властей в активном диалоге с бизнесом», – отметил автор инициативы Денис Четырбок.

Добавим, что Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата была образована в 1921 году. Это негосударственная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие петербургского бизнеса и его интеграцию в экономику страны.