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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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14.02.2018 11:05

Два допущенных до Олимпиады россиянина не поехали на Игры из-за решения национальных федераций

Олимпийский комитет России (ОКР) объяснил отсутствие приглашений на Олимпиаду в Пхенчхане у конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова, при том что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил их выступление на Играх. Ранее российские СМИ назвали их отсутствие ошибкой МОК.

Как пишут 14 февраля «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс», МОК здесь ни при чем: национальные федерации сами не включили Грязцова и Попова в список участников Олимпиады.

«В предварительном списке спортсменов, которым МОК был готов направить приглашения, эти две фамилии были. Наши спортивные федерации формировали собственные списки, исходя из спортивных результатов и критериев отбора тех или иных спортсменов», – заявил руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

 

 

Справка:

В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014.


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