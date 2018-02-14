Полтавченко заступился за застройщика на Лодейнопольской

Губернатор Полтавченко 14 февраля ответил депутату ЗакСа Юрию Гладунову на возмущенное обращение по поводу уплотнительной застройки на Петроградской стороне. Напомним, именно с этого письма, отправленного 18 января, началась история с внезапным превращением четырех строек в этом районе в зеленые насаждения общего пользования (ЗНОП): закон, внесший эти четыре участка в список ЗНОП, 5 февраля вступил в силу.

Изначально Гладунов негодовал по поводу подозрительной быстроты согласований, выданных застройщику «Аквилон-Инвест» на 11-этажный ЖК «КингДом» на Лодейнопольской, 7. И заявлял о возмущении жителей соседних домов, которые якобы сообщали о том, что здания с началом стройки начали проседать и подтапливаться. Еще одной горячей точкой депутат назвал дом 27 на набережной Карповки: застройщик ООО «ПетроЦентр» получил по этому адресу разрешение на строительство, но в «зону влияния» попадает соседний дом — исторический, 1910 года постройки, на Каменноостровском проспекте, 53. От жителей этого дома управляющая компания потребовала в срочном порядке принять решение об усилении конструкций здания — и все это из-за нового строительства, писал депутат. И напоминал, что сам губернатор в декабре 2017-го на заседании правительства потребовал не перегружать Петроградскую сторону новостройками.

Однако губернатор в своем ответе возмущение депутата не разделил. Во-первых, заявил он, нет никаких оснований подвергать сомнению заключения экспертизы по проекту дома на Лодейнопольской — так же, как и сомневаться в репутации организаций, эту экспертизу выдавших (речь идет о Центральном бюро экспертизы ЛФК и ООО «Невский эксперт» – Гладунов обращал внимание, что эти организации уже были известны общественности в связи со скандалом на Ропшинской, 10, где благодаря вмешательству спикера Макарова удалось сохранить историческое здание). Во-вторых, подчеркивает Полтавченко в ответе, нет оснований для признания незаконным разрешения на строительство ЖК «КингДом». И никто это разрешение до сих пор не обжаловал в судебном порядке, добавляет он.

И, наконец, сообщает губернатор, осадка дома 9 по Лодейнопольской (примыкающего к стройке), согласно проведенным расчетам, не превышает 1,5 мм — при допустимых значениях в 30 мм. Это данные на конец декабря 2017 года, приведенные в расчетах ООО «ПКТИ Фундамент-тест» и выведенные из результатов геодезического мониторинга. Тем не менее Госстройнадзор сейчас проверяет эти цифры, работы на стройке приостановлены.

Также Полтавченко отметил, что дома поблизости от стройки «Аквилон-Инвеста» находились в неудовлетворительном состоянии и до ее начала, о чем тоже свидетельствуют соответствующие документы.