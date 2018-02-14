В сети благотворительные организации запустили флешмоб #зачемрожала

Благотворительный фонд «Тёплый дом» совместно с благотворительным магазином «Спасибо!», Ассоциацией «Е.В.А.» и благотворительным фондом «Апрель» запустили акцию #зачемрожала.

«Зачем рожала?» — этот вопрос так часто слышат подопечные наших организаций. Он не просто бессмысленный, а бестактный. Он никому не помогает и только вызывает у матери чувство вины, а у ребенка ощущение, что в этом мире ему нет места, – объясняют акцию активистки. – Мы не хотим больше слушать этот вопрос. Не хотим, чтобы его слышали наши мамы и их дети. Поэтому мы запустили этот флэшмоб: чтобы дети, выросшие в «кризисных» семьях, рассказали, что они могли бы не существовать, но они существуют. Чтобы мамы, которым доводилось нередко слышать этот вопрос, рассказали о своих чувствах, когда они его слышат. Мы хотим поднять эту тему для того, чтобы вспомнить: каждый человек имеет право на существование. Не важно, сколько денег в его семье. Если человек существует, это хорошо. И лучшее, что мы можем сделать, помочь ему, поддержав его семью. Или хотя бы пройти мимо, не осуждая. Возможно, после прочтения этих историй кто-то подумает и не станет спрашивать: «Зачем рожала?»

Автором идеи флэшмоба стала фандрайзер благотворительной организации «Тёплый дом» Настя Рябцева, рассказавшая в соцсетях свою историю о том, как она родилась – третьим ребенком в семье – в конце восьмидесятых. Родилась в доме с очень скромным достатком, как было непросто ее маме, которая неоднократно слышала это: «Зачем рожала?»

«Статистика говорит, что у детей из «кризисных» семей больше рисков. Это так. Но мы можем их снизить, если перестанем осуждать матерей этих детей, а попробуем им помочь. Тогда, возможно, и «кризисных» семей станет меньше. Потому что, чтобы быть хорошей матерью, очень важно верить, что ты хорошая мать. Потому что чувство вины заставляет опускать руки, а видение своих сильных сторон — расти и учиться. Потому что поддержка и помощь дают силы, а осуждение и обвинения их отбирают», – говорит Настя.

Если у вас есть что рассказать на эту тему, то можете поделиться в соцсетях своей историей, поставив хэштег #зачемрожала. Со всеми историями вы можете ознакомиться также по этому хэштегу.