Из-за бесхозного предмета закрыта «Звенигородская»

Станция метро Петербурга «Звенигородская» закрыта на вход и выход из-за оставленного на платформе бесхозного предмета утром 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба городского метро, закрыть вход и выход на «Звенигородскую» сотрудникам службы безопасности подземки пришлось в 10.40. На платформе кто-то из пассажиров отставил сумку, проверить содержимое которой должны экстренные службы города. Пока они не приедут на станцию и не убедятся в безопасности бесхоза, поезда будут проезжать «Звенигородскую» без остановки.