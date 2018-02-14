СК назвал версии крушения Ми-8 в Сибири

Две версии катастрофы вертолета Ми-8 в Томской области, где погибли два человека и пострадали четверо, выдвинул 14 февраля Следственный комитет РФ.

«Следствием рассматриваются две основные версии авиакатастрофы вертолета Ми-8Т: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», – заявили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 12 февраля. Борт авиакомпании «Ельцовка», перевозивший пациента, совершил жесткую посадку вблизи села Александровское. От удара об землю вертолет загорелся: воздушное судно практически полностью разрушено и уничтожено пожаром. На борту находилось шесть человек: трое пассажиров и трое членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали двое – второй пилот и бортмеханик. Остальные находятся в больнице.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте происшествия обнаружены бортовой и речевой регистраторы, которые изъяты следователями и переданы представителям комиссии Межгосударственного авиационного комитета. Также проводятся судебно-медицинские экспертизы останков погибших, с места заправки вертолета изъяты образцы топлива. Допрошены два пассажира и технические работники, производившие предполетный осмотр. Изучается вся документация на воздушное судно и бумаги, относящиеся к членам экипажа.