В Петербурге оправдали ОВОшников, пристегнувших задержанного к скамьям

В Петербурге суд оправдал двоих сотрудников вневедомственной охраны, которых обвиняли в превышении полномочий.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы 14 февраля, в Кронштадтском суде огласили приговор старшему полицейскому батальона полиции МОВО по Приморскому району Василию Кулькову и инспектору того же батальона Дмитрию Фенютину. Находившиеся под следствием более двух лет стражи порядка признаны невиновными за отсутствие состава преступления. Суд признал за ними право на реабилитацию, «включающую возмещение имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием, восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах».

Напомним, как полагало следствие, 29 октября 2015 года в помещении для задержанных Кронштадтского ОМВД Кульков и Фенютин пристегнули наручниками к скамьям гражданина, на 50 минут ограничив его в перемещениях. Мужчину задерживали за административное правонарушение. СК увидел в этом жестокость и унижение человеческого достоинства.

В процессе подсудимые вину не признали.